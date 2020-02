Coronavirus, il videomessaggio del sindaco Coletta: "No a panico e reazioni di pancia"

Un videomessaggio del sindaco Damiano Coletta pubblicato sulla pagina Facebook per fare il punto sul Coronavirus. "La vicenda - spiega Coletta ai cittadini - va affrontata senza panico, senza reazioni di pancia ma con la giusta consapevolezza, con le giuste informazioni e seguendo i protocolli stabiliti dal Ministero, veicolati dalle Regione e coordinati dal Prefetto, dalla Provincia e dal direttore generale della Asl".

"Stiamo parlando - ha aggiunto il primo cittadino - di una sindrome influenzale di cui però dobbiamo limitare il contagio e che ha una mortalità del 2%. Al momento non sono stati diagnosticati casi positivi dall'Istituto Spallanzani. Vanno quindi seguite le indicazioni che trovate nel decalogo del ministero che rappresenta una tutela per le fasce più deboli. Scuole, uffici pubblici, cinema, così come il Carnevale svoltosi martedì scorso, rappresentano segnali di vita normale, che va comunque affrontata con le giuste precauzioni e con un senso di responsabilità, a partire dalle istituzioni, dalla politica e dai media" .