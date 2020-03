Coronavirus, nuovi controlli: scattano altre due denunce a Scauri

Nuovi controlli sul territorio pontino per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'ultimo decreto del Governo per quanto riguarda gli spostamenti. Anche nella giornata del 12 marzo i carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, hanno denunciato in stato di libertà due persone a Scauri di Minturno.

I due sono stati intercettati e controllati da una pattuglia dell'Arma e non hanno saputo fornire ai militari giustificati motivi per la loro presenza a Scauri.