Coronavirus, dopo la donna di Cremona 40 persone in isolamento fiduciario nel sud pontino

Il caso di positività al Covid-19 di una donna di Cremona che ha accusato i sintomi durante una visita ad alcuni parenti a Minturno, ha fatto scattare nel sud pontino una serie di misure da parte delle autorità sanitarie. Le ordinanze dei sindaci che imponevano la chiusura delle scuole e la sospensione di manifestazioni pubbliche sono state revocate, ma la Asl sta portando avanti un'accurata indagine epidemiologica per risalire a tutti i contatti avuti dalla donna nei suoi giorni di permanenza a Minturno. Un primo test effettuato su una parente stretta da cui la signora era stata ospite ha dato esito negativo e altri parenti non sembrano accusare sintomi sospetti.

A Minturno circa 30 persone venute però in contatto con la donna di Cremona, tra parenti e conoscenti, sono state poste in isolamento fiduciario, sotto stretto monitoraggio della Asl che verifica l'evolversi della situazione per intervenire in caso di eventuale comparsa di sintomi sospetti. La stessa misura precauzionale è stata applicata per altre 10 persone circa, tra medici, infermieri e personale del pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia dove la sgnora si è recata quando si è sentita male,