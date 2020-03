Coronavirus, donna positiva: il sud pontino si ferma. Indagine per ricostruire i contatti

Il Coronavirus arriva dunque nella provincia pontina. Scattano le misure di emergenza nei comuni del sud pontino, dove è stato registrato un caso di positività al Covid-19. quello di una donna di Cremona che era andata in visita a Minturno da alcuni parenti e che, dopo aver accusato dei sintomi, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. I tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno hanno deciso in accordo di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla giornata di oggi, martdì 3 marzo, a sabato 7 (le lezioni riprenderanno dunque, salvo comunicazioni diverse, lunedì 9 marzo) e la stessa misura è stata adottata anche dalle amministrazioni di Spigno Saturnia e Castelforte mentre i Comuni di Santi Cosma e Damiano e di Itri hanno disposto la chiusura delle scuole nella sola giornata di oggi, 3 marzo.

Una serie di altre misure precauzionali sono state prese dai rispettivi sindaci delle comunità del sud pontino, in attesa dei risultati dell'indagine epidemiologica avviata dalla Asl che ricostruisca i contatti diretti avuti in questi giorni dalla donna di Cremona nei territori di Minturno e di Formia.

L'ordinanza del sindaco di Minturno

A Minturno in particolare, in via cautelativa il sindaco Gerardo Stefanelli ha adottato, nella necessità di tutelare la salute pubblica, ha disposto, fino alle 24 del giorno 8 marzo la chiusura di tutte le scuole e gli asili, pubblici e privati, di ogni ordine e grado; la chiusura del centro diurno "Le Sirene", dei centri anziani e degli oratori parrocchiali; la sospensione di manifestazioni pubbliche a carattere ludico, sportivo o culturale; la sospensione di apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura; la sospensione dell'attività di ricezione degli utenti degli uffici pubblici fatta salva l'erogazione di servizi essenziali.

Le misure a Formia

A Formia in via cautelativa sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado dal 3 al 7 marzo compresi e sono considerate sospese tutte le attività ludiche, sportive e di intrattenimento eventualmente in programma nelle scuole. Chiusa anche la biblioteca comunale "Filippo Testa" e le biblioteche per bambini di via Cassio e Rio Fresco fino al 7 marzo. Tutto il personale medico del pronto soccorso di Formia che ha avuto contatti con la paziente è stato messo in quarantena e, dopo le procedure effettuate, il pronto soccorso del Dono Svizzero è però tornato pienamente in attività.

Le chiusure disposte a Gaeta

Chiusura di tutte le scuole anche a Gaeta, insieme ai centri diurni per diversamente abili, dal 3 al 7 marzo, "con riserva di valutare, in relazione all'evolersi dell'emergenza sanitaria, l'opportunità di prorogare ulteriormente tale chiusura con successivo provvedimento.

La Asl di Latina intanto, confermando il caso, ha colto l'occasione per ribadire che, in caso di sintomi respiratori, non bisogna recarsi al pronto soccorso ma contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale e seguirne le indicazioni. Si ricorda inoltre che è disponibile il numero verde della Regione Lazio 800 118 800.