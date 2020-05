Coronavirus, cordoglio per la morte di Caterina Allemand: “Volontaria sempre in prima linea"

Cordoglio a Latina per la scomparsa di Caterina Allemand, presidente della sezione pontina dell’Ail, l’Associazione Italiana contro le leucemie. Conosciuta e apprezzata per il suo grande impegno nel sociale e nel mondo del volontariato, si è spenta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al nuovo coronavirus.

“La sua dedizione alla associazione, la sua forza e il suo sorriso ci mancheranno” dichiarano dalla sezione di Latina dell’associazione.

Una triste notizia quella della sua scomparsa che ha molto colpito la comunità di Latina e non solo. “Tutta l'AIL ricorda con affetto e gratitudine Caterina Allemand, presidente di Ail Latina ODV e volontaria sempre in prima linea” si legge sulla pagina Facebook dell’associazione. Anche il professor Sergio Amadori, presidente nazionale Ail ha voluto ricordarla: "È stato un esempio per tutti e la ricorderemo sempre con affetto per la sua grande dedizione verso i pazienti e i loro familiari".

Un messaggio di cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Damiano Coletta: "Latina perde una persona stupenda e un punto di riferimento per il mondo del volontariato. Faccio le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la città”.