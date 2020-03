Coronavirus, Latina si sveglia in un silenzio irreale: il nuovo decreto chiude tutti i negozi

Quello che colpisce di più è il silenzio irreale, quello che cala su ogni angolo della città quando non ci sono più persone radunate ai tavolini del bar davanti a un caffè, quando non c'è più il vociare delle signore che passeggiano insieme guardando le vetrine e non c'è più nessuno che si incontra e si saluta per strada. Non c'è il rumore delle saracinesche che aprono la mattina e quasi non si sentono più neanche le auto. Latina si risveglia così, deserta sotto un sole caldo di primavera.

Quello che una settimana fa sembrava impensabile ora è accaduto. Questa mattina anche gli ultimi negozi rimasti aperti in questi giorni non hanno aperto i battenti. L'annuncio è arrivato ancora una volta nella tarda serata da parte del premier Giuseppe Conte: c'è un nuovo decreto e provvedimenti ancora più restrittivi in tutto il Paese; sono le nuove misure disposte dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus. Gli unici a restare aperti sono supermercati, attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, edicole e poche altre. Ma in molti a Latina avevano già compreso la gravità della situazione e deciso di abbassare le saracinesche dopo il penultimo decreto del Governo che aveva esteso a tutta Itala le limitazioni di una "zona protetta". Girando per la città e le strade del centro, già da due giorni, decine di negozi di abbigliamento, articoli per la casa, gioiellerie, ristoranti, tavole calde e bar erano rimasti chiusi, scegliendo di affidare a un cartello affisso sulla serranda chiusa un messaggio di spiegazione per i clienti, ma nessuna indicazione su una possibile riapertura: "Fino a data da destinarsi". Ora le misure sono valide per tutti e l'intera città appare come addormentata. Eppure, "Tutto andrà bene" recita l'unico manifesto di speranza lasciato sulla vetrina spenta di un negozio.

Gli uffici cambiano sistema di ricevimento per il pubblico, qualcuno chiude, tutto ciò che non è urgente viene rimandato. Servizi postali e banche restano aperti ma si entra rigorosamente, già da tempo, pochi alla volta attendendo con pazienza in fila e a distanza all'esterno delle strutture. Cambieranno le abitudini di tutti, la vita rallenta, si ferma per un po', nella speranza che il conto dei positivi inizi prima o poi a diminuire fino a fermarsi del tutto.