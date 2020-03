Coronavirus, altri 4 casi positivi a Nettuno. Comune: “Ci rialzeremo tutti insieme”

Aumenta il numero dei casi di positività al Coronavirus anche a Nettuno. Nella serata di ieri, venerdì 13 marzo, l’Amministrazione ha fatto sapere di altri 4 casi nella città sul litorale laziale. “Si tratta di quattro residenti per i quali non sarebbe emerso alcun collegamento con i casi precedenti. Le condizioni di tutti, al momento, non destano particolari preoccupazioni”.

Due di loro sono ricoverati a Roma presso i reparti specializzati e due sono in isolamento domiciliare. “E' risultata negativa, invece - fanno sapere ancora dal Comune -, un'altra delle nipoti della coppia di anziani risultata positiva la scorsa settimana. La giovane resta comunque in isolamento precauzionale in attesa di ripetere il test”.

Sono in tutto dieci i casi positivi al Covid-19 sul territorio di Nettuno. Oltre a questi quattro, quelli della coppia di Nettuno e i due casi ad essa collegati, la donna il cui caso è stato registrato presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Anzio e il pilota dell'aeronautica in servizio a Pratica di Mare che ha contratto il virus da un collega proveniente da Bergamo.

“Ci rialzeremo tutti insieme”

Nella serata di ieri il Comune ha voluto lanciare il suo messaggio alla città. “NettunoNonSiArrende - si legge in un post su Facebook -. I Nettunesi sono tenaci e forti e ci rialzeremo tutti insieme”- Rispettiamo le regole e presto torneremo a vivere la nostra bellissima città più vicini che mai”.