Coronavirus, polizia locale al lavoro: controllate 150 automobili, sette denunce

Controlli a tappeto sul territorio di Nettuno per garantire il rispetto delle misure anticoronavirus da parte della polizia municipale. Un lavoro coordinato dalla Questura di Roma e che ha visto la proficua collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine con la divisione al controllo dei confini sulle principali arterie di ingresso al litorale. I Carabinieri sono stati impiegati su via Ardeatina, la Polizia di Stato sulla Nettunese, la Guardia di Finanza sulla Nettuno Velletri, la Polizia Locale di Nettuno sull’Acciarella al confine con Latina e la Polizia Locale di Anzio al confine con Nettuno.

I controlli hanno interessato anche le spiagge con la Polizia Locale di Nettuno che ha chiuso ogni accesso al mare dando seguito all’ordinanza del Sindaco : al lavoro gli agenti con il vicecomandante Albino Rizzo, impegnato sul campo in prima persona per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid -19. In tutto solo la Polizia Locale di Nettuno al confine con Latina ha controllato 151 automobilisti. 144 di questi erano previsti di regolare autocertificazione e si stavano spostando da e per il capoluogo pontino per motivi lavorativi. Sette persone, invece, sono state denunciate perché stavano eseguendo spostamenti senza valide motivazioni.