Coronavirus Nettuno, muore una donna. Positivo un ragazzo di 28 anni

Non arrivano buone notizie da Nettuno dove si è verificato un nuovo decesso legato al coronavirus. La città piange la morte di una donna di 70 anni, tra le prime ad essere colpita dal Covid-19.

Cordoglio è stato espresso dall’Amministrazione comunale. “Ai suoi cari va tutta la vicinanza della città di Nettuno in questo momento di dolore e tristezza”.

Sempre nella giornata di oggi è stata data conferma anche di un nuovo caso positivo. Contagiato un ragazzo di 28 anni. Le sue condizioni sono buone ed è stato posto in isolamento domiciliare.

Una donna di 37 anni, invece, è uscita dalla quarantena con il numero dei guariti che sale, così, a 37. Gli attualmente positivi sono quindici, nove ospedalizzati e sei in isolamento domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Anzio: nessun nuovo caso e due guariti

Non si registrano invece nuovi casi ad Anzio, mentre altri due pazienti sono guariti. Pertanto le persone positive al coronavirus, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, scendono a 27, di cui 22 sono in isolamento domiciliare, una è ricoverata presso l'Ospedale Riuniti e 4 presso la Clinica Villa dei Pini, dove, al momento, risultano ricoverati 17 pazienti positivi provenienti da altri Comuni.