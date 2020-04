Coronavirus Nettuno, muore una donna di 61 anni, è l’11esimo decesso in città

Si aggrava il bilancio a Nettuno dove nelle ultime ore è stato registrato un altro decesso legato al coronavirus, l'11esimo. A perdere la vita una donna di 61 anni, moglie di un uomo ricoverato in ospedale sempre a causa del Covid-19.

“Un dolore incolmabile quello che sta patendo l'intera comunità nettunese” ha commentato l’Amministrazione.

“La donna - spiegano dal Comune - era stata trovata positiva lo scorso 21 marzo e si trovava in isolamento domiciliare. Questa mattina un peggioramento improvviso e la corsa disperata in ospedale dove si è spenta poco dopo. L'Amministrazione Comunale di Nettuno si stringe al dolore dei suoi cari in questo momento di profonda sofferenza a cui partecipa con dolore l'intera città”.