Coronavirus Nettuno: la città piange la morte di una donna di 68 anni

La città di Nettuno piange la morte di una 68enne, l’ultimo decesso in città legato al coronavirus. A darne notizia, attraverso il suo quotidiano aggiornamento, è stata l’Amministrazione che ha espresso il proprio cordoglio e si è detta vicina al dolore dei familiari della donna e a quello di tutte le famiglie delle altre vittime del Covid-19.

“La paziente era risultata positiva lo scorso 23 aprile presso la clinica Villa dei Pini e presentava patologie pregresse. Le sue condizioni sono peggiorate tanto da rendere necessario il trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti dove è spirata”.

Sul fronte contagi nessun nuovo caso è stato registrato dalla Asl Roma 6 a Nettuno. Gli attuali positivi restano 23, 11 dei quali sono in quarantena, altrtattenti sono ricoverati in ospedale e uno è ricoverato alla clinica Villa dei Pini. Sono 11 anche i cittadini posti in isolamento domiciliare.