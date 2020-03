Coronavirus, salgono a sei i casi positivi a Nettuno. Raffica di controlli sugli spostamenti

Altri cinque casi sono stati registrati nella città di Nettuno, per un totale di sei casi positivi al Coronavirus. A confermarlo è il Comune attraverso la pagina Facebook istituzionale. Tra i nuovi casi c'è il marito della donna ricoverata in condizioni serie ma stazionarie a Roma. L'uomo si trova in quarantena presso il proprio domicilio dall’8 marzo scorso e presenta sintomi lievi. "La sua condizione - spiega l'amministrazione - verrà monitorata costantemente dal personale della Asl Roma 6 che ha proceduto, e sta tuttora procedendo, al controllo di tutte le persone che sono entrate in contatto con la coppia. Al momento, dopo che sono state controllate tutte le nipoti e i parenti che sono entrati a contatto con l’uomo e la donna, sono risultate positive al Covid-19 una nipote e la madre".

Resta ricoverata a Roma la donna risultata positiva presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Anzio. Positivo al Covid-19 anche un pilota dell’aeronautica in servizio a Pratica di Mare che avrebbe contratto il virus da un collega proveniente da Bergamo.

Intanto, in seguito al nuovo decreto del presidente del Consiglio del giorno 11 marzo, il Comune di Nettuno ha annunciato l'annullamento della seduta del Consiglio comunale straordinario che era stata convocata per il giorno 13 marzo alle 9.30 in prima convocazione e in seconda convocazione per il 16 marzo alle 9.30. L'assise è dunque rinviata a data da destinarsi. Proseguono invece i controlli da parte di squadre della polizia locale di Nettuno impegnate nel monitoraggio del territorio cittadine e nel far rispettare le misure adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus.