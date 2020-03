Coronavirus, calano drasticamente gli utenti dei treni: cambiano gli orari

Assessorato regionale alla mobilità e Direzione regionale trasporti di concerto con Trenitalia hanno predisposto un piano di rimodulazione dei treni regionali, che sarà in vigore da venerdì 13 marzo. Su tutto il territorio del Lazio Trenitalia attiverà l'orario estivo, tutelando le tratte e le fasce orarie più utilizzate da chi si deve spostare per necessità lavorative.

Il servizio Leonardo Express sarà rimodulato garantendo una corsa l'ora.

“Le misure adottate – spiega l'assessore ai lavori, mobilità della Regione Mauro Alessandri - sono dovute a diverse ragioni in particolare la drastica riduzione del numero dei passeggeri riscontrata dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto del Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che è quantificata tra il 60 e il 70%. E’ stata quindi rilevata la necessità di ricalibrare il servizio in conseguenza al notevole abbassamento della domanda. L'obiettivo è quello di garantire il servizio di trasporto pubblico per chi è impossibilitato a rinunciare agli spostamenti, in condizioni di massima tutela per lavoratori e utenti e nel rispetto dei principi di efficienza e sostenibilità dei servizi pubblici. In questo periodo così particolare il nostro lavoro va avanti e si concentra soprattutto sulla sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore trasporti, di concerto con aziende, sindacati e associazioni di categoria senza tralasciare il rapporto con le istituzioni locali".