Coronavirus, anche a Latina obbligo di mascherine per chi somministra cibo e bevande

Una nuova ordinanza è stata emessa dalla Regione Lazio sull'emergenza Coronavirus. Contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il provvedimento regionale in particolare estende la misura della chiusura anche a centri estetici, centri tatuaggi e strutture termali. "Fino al 3 aprile 2020 - comunicano in una nota congiunta l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato e il vicepresidente Daniele Leodori – è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie su richiesta dell’interessato o del tutore senza che ciò comporti la decadenza dal diritto alla prestazione. Inoltre il differimento del 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 viene esteso anche per i codici E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia. Infine, gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti”.