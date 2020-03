Coronavirus: chiuse piscine, palestre e centri benessere. La nuova ordinanza della Regione Lazio

È stata firmata dalla Regione Lazio l'ordinanza in merito alle 'Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19'. L'ordinanza impone a tutte le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) hanno fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle 'zone rosse' (dalla Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.

L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione. È disposta inoltre anche in tutto il Lazio la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere.

Misure che si sommano a quelle contenute nel nuovo Dpcm dell'8 marzo che prevede sull'intero territorio nazionale che siano "sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati".

Ancora: "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Sospesi anche i congressi, i meeting e le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario.