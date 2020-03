Coronavirus, salgono a otto i contagi in provincia: due ricoverati al Goretti e al Dono Svizzero

Salgono a otto i casi positivi al Coravirus in provincia di Latina. Lo ha chiarito in serata la direzione generale della Asl di Latina. Sei di questi sono stati trasferiti e sono attualmente in carico allo Spallanzani, uno è ricoverato presso l'Unità di Malattie Infettive dell'ospedale Goretti di Latina, un altro presso il Dono Svizzero di Formia. I nuovi casi riguardano un cittadino di Aprilia ora ricoverato in isolamento al Goretti, un cittadino residente nel comune di Cisterna arrivato all’ospedale di Velletri e successivamente trasferito allo Spallanzani. A questi due pazienti se ne aggiungono altri tre provenienti da Fondi e da Terracina.

Con riferimento al paziente di Latina trovato positivo il 3 marzo, sembrerebbe identificato il link epidemiologico con un trasportatore che, nelle settimane precedenti, si era recato in diversi comuni della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Il paziente di Cisterna ha un chiaro link epidemiologico lombardo. Per tutte le altre situazioni la Asl spiega che sono ancora in corso gli approfondimenti necessari.

"Al solo scopo precauzionale, con finalità esclusiva di prevenzione e promozione della sicurezza delle cure e di tutela della salute dei degenti, familiari ed operatori sanitari - si legge in una nota ufficiale della Asl pontina - si sta procedendo a ridurre gradualmente le attività sanitarie non urgenti oltre alla riduzione dei flussi all’interno degli ospedali. Nella gestione dell’attuale situazione di criticità, si sono sviluppate sinergie decisive con la Prefettura e le forze dell’Ordine alle quali va il ringraziamento dell’Azienda Asl di Latina per l’importante supporto", La Asl raccomanda di nuovo di recarsi al Pronto soccorso solo se strettamente necessario e di fare riferimento al numero verde 800 188 800 e al 1500 per gestire al meglio l'emergenza.