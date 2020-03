Coronavirus, a Pomezia i casi positivi salgono a 28. Controlli e sanzioni delle forze dell’ordine

Salgono a 28 i casi di positività al Coronavirus a Pomezia, 8 in più rispetto all’ultima aggiornamento fornito dal Comune. “I nuovi casi, 5 donne e 3 uomini individuati tramite connessioni note, sono tutti attualmente asintomatici e in isolamento domiciliare” fanno sapere dall’Amministrazione.

Ad oggi risultano 917 le persone in sorveglianza domiciliare preventiva in tutta Asl Roma6. Circa 30 cittadini di Pomezia, collegati ai primi casi riscontrati, sono usciti dalla sorveglianza domiciliare essendo sempre risultati negativi.

I controlli a Pomezia

Intanto nelle ultime ore sono stati intensificati i servizi su tutto il territorio di Pomezia da parte di Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale per la verifica del rispetto delle disposizioni previste dai decreti del presidente del Consiglio.

Sono stati 630 controlli a persone in transito e attività commerciali e sono state emesse 50 sanzioni per violazione delle regole imposte dal Dpcm dell’11 marzo. “Si ricorda - concludono dal Comune di Pomezia - che è importante limitare gli spostamenti esclusivamente alle attività essenziali, quali il lavoro, la spesa alimentare e farmaceutica”.

Nuovi casi ad Anzio e Nettuno

Sono 12 i casi positivi al Covid-19 a Nettuno. L'aggiornamento di ieri sera da parte del Comune. Agli 11 precedentemente comunicati si aggiunge il caso di un anziano precedentemente conteggiato erroneamente con i casi riscontrati nella città di Pomezia.

Primi tre casi anche ad Anzio; il primo è stato confermato dall'Amministrazione nella mattinata di domenica, gli altri due nella serata. Il sindaco De Angelis ha espresso vicinanza alle persone risultate positive come anche a "tutto il personale del nostro ospedale che, con professionalità, dedizione ed amore per la propria missione, è impegnato nella cura dei malati. La situazione è sotto il controllo della nostra Asl che, come da prassi, ha attivato le procedure mediche previste". "Ringrazio i cittadini - conclude il primo cittadino - che, scrupolosamente, si stanno attenendo alle direttive. Invito nuovamente tutti a rimanere in casa, evitando anche passeggiate individuali ed ogni possibile rischio di contatto con altre persone".

