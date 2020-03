Coronavirus a Pomezia, 14 i casi. Comune: “Fondamentale la collaborazione dei cittadini”

Si aggiorna il numero dei casi di positività al Coronovirus a Pomezia che sale a 14. A fornire gli aggiornamenti nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, è il Comune.

“Si informa la cittadinanza che ad oggi sono 14 i casi risultati positivi al Covid 19 sul territorio cittadino - si legge in una nota -. Dalle prime indagini effettuate sembra siano tutti riconducibili a link epidemiologico noto. Istituzioni nazionali e locali lavorano senza sosta per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere efficaci le misure adottate”.

Il Comune ricorda poi alla popolazione che tutte le sei farmacie comunali del territorio – grazie anche al prezioso supporto della Croce Rossa Italiana - Comitato di Pomezia – distribuiscono gratuitamente la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani ai cittadini che si recano presso le farmacie con un contenitore in plastica (massimo 60 ml a persona).