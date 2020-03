Coronavirus: un caso positivo anche a Pomezia. Il Comune chiude un liceo

Caso positivo al Coronavirus a Pomezia. A darne conferma oggi, lunedì 2 marzo, il Comune attraverso i canali social e il sito ufficiale con cui i cittadini vengono costantemente aggiornati della situazione.

Da quanto fanno sapere dall’Amministrazione, si tratta "del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia" che attualmente risulta "ricoverato allo Spallanzani di Roma".

Al momento sono in corso gli accertamenti anche sui familiari dell’uomo. “Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola" fa sapere il Comune che invita i cittadini ad “evitare allarmismi”. L'uomo, da quanto si apprende è un poliziotto di 50 anni.

"Si raccomanda di evitare allarmismi - ha ribadito ancorta il sidnaco di Pomezia Adriano Zuccalà -, affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, e prendere contatto con il Servizio ASL nei casi previsti dalle linee guida nazionali e regionali".

Si tratta del settimo caso positivo nel Lazio dopo quelli della coppia di turisti cinesi trovati positivi mentre erano in un hotel di via Cavour, del ricercatore emiliano, rientrato da Wuhan e messo in quarantena alla Cecchignola dove aveva scoperto la positività - tutti guariti -, della donna di Fiumicino, del marito e di uno dei due figli.