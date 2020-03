Coronavirus Pomezia, salgono a 34 i casi positivi: un paziente in più ricoverato in ospedale

Sono ad oggi a 34 i casi accertati di Covid-19 a Pomezia. La Asl ha infatti comunicato un nuovo caso di un paziente ricoverato in ospedale. Ventisette dei cittadini contagiati sono in isolamento domiciliare e sei si trovano presso strutture sanitarie. Si registra inoltre un paziente deceduto. Sono 57 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare, attualmente non positivi, di cui 41 in uscita nei prossimi sette giorni.

"Stiamo monitorando la situazione - fa sapere il sindaco Adriano Zuccalà - mantenendo costanti contatti con le autorità sanitarie competenti. Invito tutti i cittadini a restare in casa e uscire solo in caso di necessità. Le Forze dell'ordine continuano i controlli a tappeto del territorio per verificare che tutti rispettino le prescrizioni del Governo".