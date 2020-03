Coronavirus, a Pomezia nessun nuovo caso in due giorni. Controlli in strada: 81 le sanzioni

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus a Pomezia negli ultimi due giorni, con i contagi fermi a 28. Un dato incoraggiante dopo una crescita di casi registrati nei giorni scorsi.

“La situazione rimane stabile e ci fa ben sperare nelle misure adottate per il contenimento del contagio - commenta il sindaco Adriano Zuccalà -. L’attenzione rimane alta: nessuno deve uscire di casa se non per vera necessità. Ringrazio i cittadini che con grande sacrificio stanno rispettando le regole e le forze dell’ordine che stanno effettuando controlli a tappeto su persone e attività commerciali”.

I controlli

Intanto continua anche nel territorio di Pomezia l’attività di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Governo, in particolare in riferimento agli spostamenti. Negli ultimi due giorni sono stati effettuati 1.050 controlli a persone in transito e attività commerciali; emesse 81 sanzioni per violazione delle regole imposte dal Dpcm del 11 marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.