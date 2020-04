Coronavirus, verifiche sugli spostamenti: fermato mentre torna da casa della fidanzata

Tornava a casa dopo aver passato la notte dalla fidanzata quando è stato fermato per un controllo sulla Pontina. Un giovane di Pomezia è caduto nella rete dei controlli della Polizia Locale di Roma Capitale impegnata nel fine settimana in un servizio straordinario per la verifica del rispetto delle norme contenute nei Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19.

La maggior parte delle infrazioni hanno interessato appunto gli spostamenti privi di un valido motivo. Infrazione che è stata contestata anche al giovane che è stato fermato sulla Pontina mentre rientrava nella sua casa di Pomezia dopo aver trascorso la notte dalla fidanzata in zona Magliana a Roma.

