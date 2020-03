Coronavirus, due nuovi casi a Pomezia. Ordinanza di chiusura per un’altra scuola

Due nuovi casi positivi al Coronavirus a Pomezia. A darne conferma oggi, martedì 3 marzo, l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Si tratta di due persone “riconducibili al nucleo famigliare di Pomezia”.

Salgono quindi a sette i casi positivi nel centro pometino dopo l’agente di polizia, la moglie, i due figli e una cognata. Ad intervenire nel tardo pomeriggio anche il Comune di Pomezia che tiene costantemente aggiornati i cittadini sulla situazione.

“Si informa la cittadinanza che ci sono stati appena comunicati due nuovi casi all’interno del nucleo familiare di Pomezia già contagiato - si legge in una nota -. Si tratta di due studenti, uno del liceo Pascal e uno della scuola media Pestalozzi". Per questo motivo, e in accordo con la Asl Roma 6, il sindaco Andrea Zuccalà ha predisposto anche l’ordinanza di chiusura, in via precauzionale e fino a nuova comunicazione, dell’Istituto comprensivo E. Pestalozzi di Torvaianica.