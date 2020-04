Coronavirus Pomezia: muore una donna. I casi positivi salgono a 51, 23 i guariti

Cordoglio a Pomezia dove si è registrato nella notte un altro decesso legato al coronavirus. A darne notizia l’Amministrazione comunale nel consueto aggiornamento giornaliero. La città piange oggi, 17 aprile, la morte di una donna che, positiva e con malattie pregresse, era ricoverata presso una struttura ospedaliera.

“Una triste notizia per la città – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – Le mie condoglianze e quelle dell’intera Amministrazione vanno alla famiglia”.

Sempre oggi è stata data conferma anche di un nuovo caso in città che fa salire il totale dei positivi a 51. “Il nuovo caso comunicato dalla Asl è legato a un nucleo familiare già contagiato” spiega il Comune. Dei 51 positivi, 18 sono in isolamento domiciliare e 7 sono ricoverati presso strutture sanitarie; 23 sono le persone guarite, 3 i deceduti. Sono 24 le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positive).

