Coronavirus a Pomezia, muore una donna di 74 anni. I guariti salgono a 47

Non stati registrati nuovi contagi da coronavirus negli ultimi giorni a Pomezia, dove invece sono saliti a 47 i guariti. Nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, il Comune ha aggiornato sulla situazione in città: le persone attualmente positive sono 10 di cui due sono ricoverate presso strutture sanitarie e 8 sono in isolamento domiciliare. Sono infine 22 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Nelle scorse ore è giunta anche la notizia del decesso di una donna di 74 anni già ricoverata per coronavirus presso una struttura ospedaliera.

“Alla famiglia della vittima vanno le nostre più sentite condoglianze – osserva il sindaco Adriano Zuccalà –. Con la riapertura dei parchi e l’avvio della stagione balneare la città è ripartita, entrando nel pieno della fase 2. Adesso spetta ad ognuno di noi evitare di vanificare i sacrifici fatti finora: dobbiamo mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

Come di consueto nel fine settimana i controlli delle Forze dell’ordine saranno intensificati proprio per monitorare in maniera capillare il rispetto delle prescrizioni. Chiedo a tutti collaborazione e mi appello al senso civico dei nostri concittadini: non abbandonate guanti e mascherine sul suolo pubblico” ha poi concluso il primo cittadino.