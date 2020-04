Coronavirus Pomezia: scoperta positiva al Covid, donna muore il giorno dopo

Resta stabile il numero dei pazienti positivi e dei guariti nel comune di Pomezia, dove si registra però un decesso. Si tratta di una donna che era risultata positiva nella giornata di ieri ed era stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni si sarebbero aggravate anche a causa di patologie pregresse. La notizia è stata confermata dal Comune. “Una tragica notizia che ci addolora – ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà – Giungano ai familiari della vittima le nostre più sentite condoglianze”.

Resta stabile a 29 il numero dei cittadini guariti in città, mentre sono 22 i casi attualmente positivi, di cui 16 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati presso strutture sanitarie. Le persone sottoposte a sorveglianza domiciliare preventiva (non positive) sono 17.