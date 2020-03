Coronavirius a Pomezia: positivo un poliziotto. Regione: “Ricostruiti i contatti stretti”

E’ un poliziotto l’uomo risultato positivo al Coronavirus, padre dello studente di Pomezia. Ad ufficializzare il caso dell’agente della Questura di Roma, che risulta ricoverato allo Spallanzani, è stato l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. "Test eseguiti durante la notte confermano positività al covi-19. Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”.

Secondo la ricostruzione, come riporta RomaToday, l'agente, un 50enne in servizio presso il commissariato Spinaceto e residente a Torvaianica, a febbraio avrebbe ricevuto la visita di un amico dalla Lombardia e dopo qualche giorno ha cominciato ad avvertire i sintomi. Insospettito, ha avvisato i superiori ed il primo test (al policlinico Gemelli) ne ha constatato la positività al Covid-19. Caso confermato poi, nella notte, all'Istituto Spallanzani di Roma.

Intanto l’Amministrazione in via precauzionale ha disposto la chiusura dell’istituto Pascal, frequentato dal figlio dell'uomo, invitando comunque i cittadini ad evitare allarmismi. La Asl di Roma 6, infatti, ha dato indicazioni al Comune di procedere a una sospensione temporanea delle attività didattiche al fine di completare l'indagine epidemiologica. Anche l'ufficio dell'agente potrebbe essere decontaminato nei prossimi giorni.