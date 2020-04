La fuga dei romani per Pasqua, posti di blocco e code anche sulla Pontina: le immagini sui sociali

Tutti in fila sul Grande Raccordo Anulare di Roma e la via Pontina. Tra le giornate di sabato e domenica in molti si sono messi in auto per dirigersi verso probabilmente verso le località di mare, sperando forse di concedersi una mini-vacanza di Pasqua in realtà non consentita dalle regole imposte dal Dpcm per il contenimento del Coronavirus. Come riporta Roma Today, in poche ore si sono così generate code che hanno indignato molti cittadini, tra cui un operatore sanitario che ha anche girato un video delle auto incolonnate sul Raccordo. Lemmagini in poco tempo hanno fatto il giro dei social.

Sempre nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, anche la via Pontina è rimasta bloccata verso Pomezia, Ardea, Torvajanica e la provincia di Latina, con lunghe code che partivano dallo svincolo di Pratica di Mare. Scene da esodo di una Pasqua qualunque. Carabinieri, polizia stradale e polizia locale hanno fermato le auto a campione rimandando indietro chi non ha titolo per stare sulla strada e i controlli sono stati accompagnati da salate sanzioni.

Eppure gli avvertimenti erano stati chiarissimi: tolleranza zero in prossimità delle festività di Pasqua proprio per evitare l'esodo verso le seconde case e le località turistiche. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi anche la Prefettura al termine di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. A Latina, così come in altre località costiere della provincia sono entrati in funzione anche i droni per i controlli dall'alto e sono stati predisposti posti di blocco delle forze dell'ordine agli ingressi delle città. A Sabaudia il sindaco Gervasi ha emesso un'ordinanza di chiusura del litorale a veicoli e pedoni. Stretta sui controlli anche a Minturno e Gaeta e Fondi, dove la polizia locale sta operando in sinergia con i Falchi di pronto intervento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.