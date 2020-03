Da Pontinia a Cellole dai parenti: risulta positivo al coronavirus, denunciato

Da Pontinia va in visita ai parenti a Cellole, risultando poi positivo al coronavirus. Per lui oltre alla messa in quarantena è scattata anche al denuncia. Protagonista di quanto accaduto un giovane di origini indiane residente nel comune della provincia pontina e in “trasferta” nel casertano per fare visita ad alcuni familiari.

Come racconta CasertaNews, il ragazzo era tornato in Italia dal suo paese di origini nella prima metà di febbraio. Al suo rientro a causa del suo stato febbrile “sospetto” è stato sottoposto a tampone orofaringeo con l'esito negativo. Il giovane, ancora febbricitante, ha quindi deciso di spostarsi a Cellule per andare a trovare alcuni familiari che vivono nel comune in provincia di Caserta, violando le disposizioni dei decreti del Governo sugli spostamenti. Visti i sintomi è stato sottoposto nuovamente al tampone che ha evidenziato una positività al Covid-19.

Attualmente si trova in quarantena presso l'abitazione dei propri familiari nel comune cellolese. Posti in isolamento anche i familiari mentre si lavora per ricostruire la cerchia dei possibili contatti.

