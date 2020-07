Coronavirus Priverno, muore una donna. Il sindaco proclama il lutto cittadino

Un decesso legato al coronavirus a Priverno. L’annuncio da parte del sindaco Anna Maria Bilancia che ha dato ai suoi concittadini la triste notizia della morte di una donna.

“Nella giornata di ieri, la nostra Comunità è stata nuovamente ferita da un altro lutto, che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa della pandemia” scrive il primo cittadino in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook

“Ci stringiamo con affetto intorno al marito, al figlio, a tutti i familiari porgendo loro, a nome di tutta la Comunità, le condoglianze più sentite” scrive ancora il sindaco Bilancia che per domani, 18 luglio, giorno dei funerali che alle 14.30 saranno celebrati presso l’Abbazia di Fossanova, ha proclamato il lutto cittadino.

“Nella giornata di domani è proclamato il lutto cittadino. Si invitano i cittadini ad osservarlo nei modi ritenuti più consoni, anche con un minuto di silenzio in concomitanza con l'inizio dei funerali”.

Annullati gli eventi artistici programmati nella serata di domani dal Comune.