Coronavirus, dolore a Priverno per la morte del 76enne: proclamato il lutto cittadino

Un fine settimana difficile per la comunità di Priverno a causa del primo decesso legato al coronavirus. Il centro lepino aveva ben risposto alla diffusione del Covid-19 in tutta la prima fase e si trova ora a vivere il momento più difficile, piangendo la morte di un concittadino.

Per la giornata di oggi, domenica 31 maggio è stato proclamato il lutto cittadino. Ad annunciarlo nella serata di ieri il sindaco Anna Maria Bilancia. “Nell'interpretare i sentimenti di commozione di tutta la comunità per la tragedia di grave rilevanza sociale che ha portato alla scomparsa del caro Giovanni Baratta, anche accogliendo le proposte pervenute in seno al Consiglio Comunale abbiamo proclamato il lutto cittadino, nella giornata delle sue esequie” ha scritto il primo cittadino ieri sera su Facebook.

E’ una comunità sconvolta quella di Priverno per la morte del 76enne molto conosciuto in città, che era ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si è spento nel reparto di Medicina Covid. Il suo caso è legato al cluster del centro dialisi.

“Invitiamo i cittadini, le Istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali, i titolari di attività private di ogni genere – ha detto il sindaco Bilancia - ad esprimere il loro cordoglio nelle forme ritenute più opportune, anche quali la sospensione delle attività, ad esclusione dei servizi obbligatori e indispensabili, durante il corso della cerimonia funebre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30”.