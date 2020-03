Coronavirus, partita la raccolta fondi per il Dono Svizzero di Formia

Parte a Formia la raccolta fondi per l'ospedale Dono Svizzero. Un'iniziativa nata dal Comune di Formia in collaborazione con la Protezione civile Ver Sud Pontino, i ragazzi dell’Associazione Living Califormia e la Curva Coni Formia. Chiunque voglia potrà donare anche simbolicamente un euro, i fondi saranno destinati all’acquisto di Dpi (Dispositivi di protezione individuale) e ventilatori polmonari necessari durante l’emergenza Covid– 19.

È possibile donare tramite bonifico intestato all’Associazione di Volontariato Protezione Civile Ver Sud Pontino - IBAN IT05L0537273980000011022898 con causale: “Donazione per Dpi e ventilatori polmonari per l’Ospedale Dono Svizzero di Formia”

E' partita inoltre la stessa campagna anche sul portale di crowdfunding gofundme.com. “In molti - sottolinea il Sindaco Paola Villa - hanno ipotizzato la possibilità di raccogliere fondi per il nostro ospedale, tante le persone che sentono in questo momento l’esigenza di supportare i nostri infermieri, medici, volontari e operatori che all’interno del “Dono Svizzero” stanno lavorando e “lottando” per tutti noi ogni giorno.

Per far sì che i fondi versati potessero materialmente arrivare al presidio ospedaliero del Golfo, è stato necessario con l’aiuto della Protezione Civile creare un conto corrente specifico verso cui far confluire tutte le donazioni. Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare Dpi, ventilatori polmonari e tutta la strumentazione di cui il Dono Svizzero dovesse aver bisogno per fronteggiare l’emergenza.