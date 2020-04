Controlli a tappeto a Sermoneta: in una settimana fermate 200 persone

Proseguono anche a Sermoneta i controlli della polizia locale finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus. L'amministrazione comunale ha precisato che la maggioranza dei cittadini si sta comportando in maniera "esemplare" e il sindaco Giuseppina Giovannoli ha ringraziato tutti: "Stiamo combattendo una battaglia comportandoci come una vera comunità. Un avviso ai furbetti, a chi cerca cavilli delle disposizioni del Governo per continuare corsette e lunghe passeggiate - ha aggiunto il sindaco - Non state facendo un dispetto ai vigili o all'amministrazione ma a voi stessi e ai vostri cari. Oltre a infrangere la legge".

Nella settimana appena trascorsa, compresa tra il 25 e il 31 marzo, sono state complessivamente controllate nel territorio di Sermoneta 201 persone. Le verifiche hanno riguardato anche 261 esercizi commerciali del comune. Una persona è stata denunciata penalmente per inosservanza dei provvedimenti delle autorità.

