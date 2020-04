Controlli a tappeto nel fine settimana: a Sermoneta 94 cittadini fermati

Controlli sempre più stringenti sul territorio per verificare il rispetto delle misure di sicurezza legate allo spostamento dei cittadini, che deve avvenire solo per csi di necessità, salute e lavoro. A Sermoneta la polizia locale ha lavorato nel corso del fine settimana nell'ambito del territorio comunale.

Tra le sole giornate di sabato e domenica sono state controllate, tra il centro storico del paese e la zona di pianura, complessivamente 94 persone, tre delle quali sono state multate perché si trovavano fuori casa senza motivo. Ispezioni anche all'interno di 86 controlli esercizi commerciali. Contemporaneamente anche i carabinieri continuano ad effettuare tutti i giorni controlli e posti di blocco sulle strade. "Ci sono ancora troppe persone in giro senza motivo - commenta il sindaco Giuseppina Giovannoli - I controlli proseguiranno ininterrottamente e non ci sarà tolleranza per chi verrà sorpreso a spasso lontano da casa, sia per le “passeggiate” o le “corsette”, sia per portare fuori il cane. Il Ministero dell’Interno è stato chiaro: è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. Non prendiamoci in giro, così prendete in giro slo voi stessi mettendo a repentaglio la vostra vita. Restare a casa, è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il Coronavirus".

