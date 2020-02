Coronavirus, Comune di Sezze: “Due pullman in arrivo da Venezia. Situazione monitorata”

Attraverso la pagina Facebook ufficiale il Comune di Sezze ha fatto sapere di essere a conoscenza dell’arrivo nel centro lepino di “due pullman di ritorno da Venezia”. Il capoluogo Veneto, lo ricordiamo, è una delle città italiane in cui si sono verificati casi di Coronavirus. Per questo l’Amministrazione nel post parla di “precauzioni coronavirus”.

“Conosciamo la ditta di trasporto e sappiamo che sono partiti poc'anzi da Venezia e arriveranno a Sezze questa sera - si legge nel post -. Non essendo riusciti a metterci in contatto con gli operatori del numero 1500 ci siamo rivolti direttamente al Direttore Generale Asl. Avremo a breve indicazioni. Nel frattempo abbiamo chiesto alla ditta di trasporti di farci elenco delle persone in viaggio”.

A fargli eco qualche minuto più tardi il dirigente della Polizia Locale Lidano Caldarozzi, con una nota ufficiale diffusa sempre attraverso i social. “D'accordo con il sindaco, la protezione civile comunica che la situazione è sotto controllo. Non vi sono, al momento, casi o situazioni che richiedano interventi o comportamenti straordinari. I rientri di pullman e soggetti da zone interessate sono monitorati. Comunicazioni dal Prefetto o dalla Asl non ci sono, benché in contatto con gli stessi. Ogni aggiornamento verrà portato a conoscenza di tutti. Fondamentale è non creare allarmismo o situazioni non gestibili”.

“Si chiede la massima collaborazione di tutti - conclude Caldarozzi - ed usare i social in maniera corretta”. Numerosi i commenti da parte dei cittadini.