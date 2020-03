Coronavirus, la Prefettura apre il Centro operativo soccorsi. Guerra alle fake news

Nuovo vertice in Prefettura convocato sull'emergenza legata alla difussione del Coronavirus. Il prefetto Maria Rosa Trio ha istituito il Centro operativo soccorsi per garantire il massimo monitoraggio della situazione. "Ho rtenuto questa mattina di rendere funzionale questo strumento - ha spiegato il prefetto a margine del vertice anche se in questo momento la situazione è sotto controllo per quanto riguarda i casi registrati. Fino a questo momento non abbiamo aggiornamenti rispetto al bollettino rilasciato ieri sera dal direttore generale della Asl. Fintanto che la situazione resterà così avremo due momenti di incontro tra di noi che sarà in tarda mattinata e nel pomeriggio in modo da fare il punto della situazione costantemente. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare è chiaro che siamo tutti pronti. Stiamo lavorano in squadra da giorni, c'è stato un centro di coordinamento continuo dal 21 febbraio. Ora sarà però attivo ogni giorno".

Costante anche il contatto con i sindaci. Quelli dei comuni in cui si sono registrati casi positivi hanno già attivato il Coc, il Centro operativo comunale attivo h24. "Mi preme dire una cosa - ha aggiunto il prefetto Trio - occorre rispettare il decalogo del ministero e dell'assessorato alla Sanità. Un modo di vita diverso adesso".

Il questore Michele Spina ha invece annunciato nuove indagini contro le fake news che proprio sull'emergenza coronavirus girano in questi giorni sui social e via whatsapp: "Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza lavorano insieme - ha spiegato il questore - sia sull'emergenza coronavirus sotto l'egida del prefetto sia sulle indagini relative alla fake news per individuare persone che veicolano informazioni false determinando allarme sociale. Questi saranno individuati e puniti severamente".

Per quanto riguarda i servizi ospedalieri, si è ribadito nel corso del nuovo vertice il potenziamento dei servizi e la riorganizzazione degli ospedali per fronteggiare il problema dei posti letto in Malattie infettive.