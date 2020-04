Coronavirus, niente gite e picnic a Pasquetta: scattano i controlli al Parco dei Monti Aurunci

Niente gite, scampagnate o i tradizionali picnic per il giorno di Pasquetta. Sarà un Lunedì dell’Angelo diverso quest’anno a causa dell'emergenza coronavirus, ma è importante rispettare tutte le disposizioni, prime fra tutte quelle che vietano gli spostamenti senza validi motivi, ed evitare possibili situazioni di assembramenti di persone.

Proprio per il giorno di Pasquetta sarà intensificata anche la sorveglianza nell'area naturale protetta del Parco dei Monti Aurunci. I controlli, predisposti dal settore vigilanza dall’Ente Parco dei Monti Aurunci, su disposizione del presidente Marco delle Cese e del direttore Giorgio De Marchis, saranno attuati dai Guardia Parco nelle province di Latina e Frosinone. In particolare verranno controllate, con pattuglie rafforzate, le aree picnic e ristorazione per evitare l’afflusso di persone, ma saranno presidiati anche i principali snodi stradali per garantire il pieno rispetto dei Dpcm. Coloro che verranno sorpresi in queste aree saranno multati per un importo che va da 400 a 3mila euro e denunciati all’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente del Parco dei Monti Aurunci ha rimarcato “la necessità del massimo rispetto delle regole previste dal lockdown che si stanno rilevando particolarmente efficaci nel contenimento della malattia”. “Solo il rispetto delle regole, consentirà di rivedere presto tantissime persone nei sentieri e nelle aree picnic del Parco dei Monti Aurunci. Tutto ciò sarà possibile se resteremo a casa”, ha dichiarato il direttore del Parco, Giorgio De Marchis.