Aprilia: crolla il controsoffitto nella scuola elementare di Campoleone

Il crollo del controsoffitto si è verificato nella scuola elementare di Campoleone, frazione di Aprilia. La scoperta è stata fatta nella giornata di sabato da un’operatrice scolastica. Il crollo ha reso impraticabile una parte dell’ingresso e un’aula dell’istituto.

Allertati i vigili del fuoco hanno subito provveduto ad eseguire un sopralluogo all’interno della struttura, che è privata. Sul posto anche i rappresentanti dell’Amministrazione, che da anni paga l'affitto al proprietario.

Della situazione si è subito interessata l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Aprilia, Luana Caporaso. Il crollo è infatti avvenuto a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, l’11 settembre; per questo l’Amministrazione, insieme anche alla dirigenza scolastica, si è subito messa a lavoro per trovare una soluzione che garantisca ai bambini di iniziare le lezioni. L’ipotesi potrebbe essere quella di far ospitare le classi in altri istituti in attesa degli interventi di messa in sicurezza.