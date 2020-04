Coronavirus Latina: la provincia torna a zero contagi. Muore una donna ad Aprilia

Torna a zero contagi la provincia di Latina, come già accaduto la scorsa settimana. Dopo un solo caso di positività registrato nella giornata di ieri, 26 aprile, il bollettino odierno diffuso dalla Asl segna uno "zero". Dati che fanno ben sperare in una stabilizzazione dell'indice dei contagi sul territorio, dopo il caso della Rsa San Michele di Aprilia, dove 9 ospiti erano risultati positvi al tampone.

Per quanto riguarda i numeri, il numero complessivo dei casi resta quindi fermo a 497, mentre sono 250 gli attuali pazienti ancora positivi al Covid. Nella giornata di oggi si registra però un nuovo decesso, quello di una donna di Aprilia di 77 anni, madre di una agente in servizio alla polizia locale. Si tratta del terzo decesso per la città e del 24° in provincia. Nelle ultime 24 ore sono saliti ancora i negativizzati di altre quattro unità, arrivando a 223 in totale. I pazienti ricoverati sono invece 70, di cui due in terapia intensiva. Complessivamente 634 le persone in isolamento domiciliare, 108 solo nelle ultime 24 ore, mentre oltre 8mila hanno terminato la quarantena.

Proseguono intanto i controlli nelle Rsa e all'interno delle case di riposo del territorio pontino e l'assessorato alla Sanità della Regione annuncia che è stato avviato il secondo monitoraggio nella struttura San Michele di Aprilia dove è stato scoperto un focolaio di Covid.