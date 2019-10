Da Aprilia ad Orvieto: giovane pregiudicata fermata dalla polizia e allontanata

Muovendosi con fare sospetto in una zona già teatro di furti e di truffe ai danni di anziani con la tecnica dell’adescamento ha attirato l’attenzione della polizia che l’ha controllata. Si tratta di una giovane di 26 anni di origini romene che dal campo nomadi di Aprilia era giunta ad Orvieto.

La giovane è caduta nei controlli degli agenti della Squadra Anticrimine che l’ha fermata nei pressi del parcheggio del piazza del Pace, vicino alla stazione ferroviaria.

Dai controlli è emerso che la ragazza, come scrive TerniToday, era domiciliata nel campo nomadi di Aprilia, era stata allontanata da vari comuni del centro Italia ed aveva una lunga lista di precedenti penali, tra cui rapina, estorsione e furto, reati commessi in prevalenza in Umbria e nel Lazio, per i quali era stata anche arrestata in flagranza.

E’ stata allontanata dalla città con un nuovo provvedimento di divieto di ritorno della validità di 3 anni.