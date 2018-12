Danni per il maltempo, sindaci in Regione: "Per uscire dall'emergenza non possiamo restare soli"

Incontro in Regione per il sindaco di Sabadia Giada Gervasi, che ha fatto il punto della situazione in merito all'emergenza idrogeologica del territorio. Le ultime giornate di pioggia hanno infatti creato disagi sempre maggiori in una situazione, come quella del territorio di Sabaudia, già fortemente compromessa. L’amministrazione comunale si era già attivata, sin dallo scorso ottobre, ma le criticità restano ancora tante e per la maggior parte riconducibili ad altri Enti, come la Regione Lazio e il Consorzio di Bonifica. Il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna ha presentato un emendamento al bilancio regionale che ha stimato in ben 4 milioni di euro la somma necessaria per gli interventi urgenti che il Consorzio dovrebbe adottare.

“Da domani partirà la discussione nel consiglio regionale – ha commentato il sindaco Gervasi – Un impegno di massima da parte dell’amministrazione Zingaretti c’è stato ma solo con l’approvazione del bilancio si capiranno le reali intenzioni di intervento da parte della Regione Lazio. Auspichiamo un appoggio totale perché la situazione emergenziale che si è generata a Sabaudia è davvero di notevoli proporzioni: da fine ottobre ad oggi la città ha subìto e sta subendo gravi danneggiamenti, sia alle strutture e infrastrutture pubbliche, sia ad aziende e abitazioni private. Non possiamo restare soli, le Istituzioni, ognuna per quanto di propria competenza, devono garantire sicurezza e incolumità pubblica”.

Il sindaco Gervasi, insieme al primo cittadino di Pontinia Carlo Medici, è stato ricevuto dal capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti e dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio Mauro Alessandri.