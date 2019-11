Violenze durante le partite di calcio: Daspo per quattro ultras di Cisterna

Quattro provvedimenti Daspo sono stati emessi a carico di altrettanti ultras di Cisterna responsabili di comportamenti illeciti durante le partite di calcio. Per gli stessi fatti sono in corso procedimenti penali. Il questore di Roma in particolare ha emesso un Daspo nei confronti di D.V., ritenuto autore di una violenta aggressione a sfondo razziale nei confronti di un lavoratore straniero. I fatti si sono consumati in un locale nei pressi dello stadio Olimpido in occasione della finale di Coppia Italia che vedeva in campo la Lazio il 15 maggio scorso. Il tifoso originario di Cisterna aveva notato un migrante della Guinea che lavorava in un bar, lo ha insultato manifestando intollerenza e, notando che la vittima non aveva reazioni, lo ha colpito violentemente con una bottiglia di vetro procurandogli lesioni guaribili in 20 giorni. La durata del provvedimento è stata fissata in quattro anni.

Altri tre tifosi della squadra ProCisterna /Latina Scalo Sermoneta, indagati per atti di violenza a margine della recente partita Sora – ProCisterna /Latina Scalo Sermoneta durante la quale rimase ferito anche un appartenente alle forze dell’ordine, sono stati colpiti da un Daspo emesso dal Questore di Frosinone per la durata di anni tre ciascuno .

Per tutti i tifosi violenti il divieto di assistere è esteso, oltre che alle partite della propria squadra, anche a tutte le manifestazioni calcistiche di ogni serie, dalla prima categoria alla serie A, comprese le partite della Nazionale di calcio .Oltre che all’interno degli stadi, i destinatari dei Daspo emessi dai questori non dovranno nemmeno trovarsi nei pressi di impianti sportivi nelle due ore che precedono e seguono gli eventi calcistici in quanto, in caso di violazione, è previsto l’arresto immediato o in flagranza differita.