“La sconfitta del cartello!”: degrado in pieno centro e lo sfogo del direttore generale di Abc

“La sconfitta del cartello!”: ne è convinto il direttore generale di Abc, l’Azienda Beni Comuni di Latina, Silvio Ascoli che commenta, con amarezza, una foto diffusa oggi e scattata in pieno centro a Latina, nella zona di piazzale Prampolini, vicino allo stadio Francioni.

Nella foto si vede una panchina, intorno rifiuti abbandonati ad ignorare completamente un cartello posizionato in basso con su scritto “se trovi pulito, lascia pulito”.

“Ecco come si presenta stamane una zona in pieno centro della nostra città- spiega Ascoli -. Nostra, che dobbiamo vivere tutti. Beate quelle realtà urbane che non hanno bisogno di cartelli, perché il senso civile del bene comune dovrebbe essere normale in tutti i cittadini.

Se questo non si riesce a capire allora usiamo un po' di pragmatica e chiediamoci: quanto costa riparare quella panchina? Quanto costa pulire la piazza più volte anziché una? Ed ancora: quanto allontana dalla nostra città potenziali turisti? Domande a cui dobbiamo dare tutti una risposta”.