Caduto con il deltaplano in una zona impervia, in piena boscaglia, un uomo di 59 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco a Sermoneta. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio. Per localizzare l’uomo e recuperarlo è stato necessario anche l’intervento elicottero Drago 57.