Tenta di incassare un assegno rubato, scoperto e denunciato per truffa

Un uomo di 40 anni, originario di Napoli, è stato rintracciato e denunciato a Fondi. I carabinieri della stazione locale lo hanno identificato al termine di un'attività investigativa, ritenendolo responsabile di una truffa.

L'uomo aveva infatti tentato di negoziare, in un ufficiale postale di Frattamaggiore, un assegno bancario del valore di 4.999 euro, che era risultato in realtà di provenienza illecita. A suo carico una denuncia in stato di libertà per truffa.