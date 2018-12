Dormitorio invernale al Preziosissimo Sangue: la visita del sindaco Coletta | IL VIDEO

Inaugurato oggi pomeriggio, 11 dicembre, il nuovo servizio "Emergenza freddo” presso l'Istituto Preziosissimo Sangue, in viale XXIV Maggio a Latina. Il dormitorio invernale, come da programma, ha aperto i battenti lo scorso 1° dicembre.

“Siamo il primo Comune del Lazio ad aver aperto il dormitorio il 1° dicembre e mi piace sottolinearlo perché è il frutto di un gioco di squadra - ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta che ha visitato la struttura insieme al vescovo Mariano Crociata -. Ringrazio le suore del Preziosissimo Sangue per la disponibilità di una struttura che indubbiamente ha una sua ricettività, l'assessorato e tutti gli uffici per essere stati tempestivi nel far sì che si riuscisse a partire il 1° dicembre”.