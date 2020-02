Sette etti di cocaina e un revolver nascosti in casa: blitz e arresto della squadra mobile

Detenzione ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il personale della Squadra mobile di Latina ha arrestato un uomo di 28 anni, A.A., a Roccagorga dopo una perquisizione domiciliare.

Nel corso del blitz gli investigatori hanno rinvenuto all'interno della camera da letto un borsone con una busta di cellophane arancione che conteneva sei involucri sottovuoto e termosaldati. Negli involucri c'erano "sassi" di colore bianco, risultati poi essere cocaina del peso complessivo di 700 grammi. Insieme allo stupefacente sono stati rinvenuti e sequestrati diversi bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto e numerose bustine per il confezionamento della droga del tutto simili a quella che conteneva la cocaina.

In casa gli investigatori hanno inoltre sottoposto a sequestro la somma in contanti di 1.230 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, considerata provento dell'attività di spaccio. Infine, nel garage di pertinenza dell'abitazione una pistola revolver marca "Colt" modello "detective" 38 Special con matricola abrasa, completa di sei cartucce dello stesso calibro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Latina.