Hashish e cocaina nel carcere di Lanciano: arrestati padre e figlio di Minturno

Hanno cercato di far entrare droga, hashish e cocaina, nel carcere di Lanciano. Due uomini di Minturno, padre e figlio, sono stati arrestati e sono accusati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Come scrive ChietiToday, è stato il gip di Lanciano Massimo Canosa a disporre le due ordinanze cautelari nei confronti del 34enne, che è stato trasferito dal carcere di Lanciano a quello di Cassino, e del genitore 59enne, finito ai domiciliari.

L'episodio risale all'aprile 2018 quando il 59enne cercò insieme alla nuora di portare la droga nella casa circondariale di Lanciano dove il figlio 34enne era detenuto. Allora fu arrestata e condannata a due anni e 4 mesi con il rito abbreviato la moglie del detenuto, una ragazza sempre originaria di Minturno, che prima di andare a fare visita al marito in carcere aveva nascosto la sostanza stupefacente nella borsa.

Questi provvedimenti emessi dal giudice di Lanciano sono uno stralcio dell’attività operativa della magistratura di Torre Annunziata che la scorsa settimana ha portato all'esecuzione di numerosi ordini di arresto per traffico di droga.