Trovato con cocaina ed hashish durante un controllo, arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile a Latina dopo essere stato trovato in possesso di droga. E’ accaduto nella serata di venerdì 5 luglio non lontano dalle autolinee, spesso sotto controllo da parte delle forze dell’ordine perché considerata una delle zona “calde” del capoluogo pontino.

L’uomo, M. C., è stato fermato dalla polizia mentre era in auto e sottoposto ad un controllo. Nel corso delle perquisizioni veicolare e personale è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish. Insieme allo stupefacente gli agenti hanno rinvenuto anche un bilancino e il materiale per il confezionamento.

Quanto trovato è stato posto sotto sequestro mentre per l’uomo è scattato l’arresto. L’arresto in flagranza è stato convalidato dal giudice; per lui è stato disposta la detenzione in carcere.