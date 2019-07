Controlli in piazza del Popolo, nello zaino marijuana e un coltello: denunciato un giovane

Controlli nelle ”zone calde” della città nella giornata di ieri, venerdì 19 luglio, a Latina da parte della polizia. L’attività rientra negli intensificati servizi voluti dal questore Amato. Sono stati effettuati diversi posti di controllo e identificati svariati soggetti.

Nella notte l’attività della Squadra Volante è stata concentrata nella zona del cento ed in particolare in piazza del Popolo. Qui è stato un controllato un gruppo di giovani che stazionavano nei pressi della piazza: un ragazzo, un 22enne di origini romene, ha subito attirato l’attenzione dei poliziotti per il suo atteggiamento sospetto e particolarmente insofferente.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso, nascosti nello zaino, di un coltello a serramanico e di una bustina contenente 18 grammi di marijuana. Accompagnato negli uffici della Questura è stato identificato; per cui è scattata la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di arma.